Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Atilla Değirmenci (38) memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasından iki çocuk babası Atilla Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen Değirmenci'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar köyüne getirildi. Pandemi kurallar çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmenci'nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı