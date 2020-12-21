Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
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Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

21.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:18
Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Atilla Değirmenci (38) memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Atilla Değirmenci (38) memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasından iki çocuk babası Atilla Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen Değirmenci'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar köyüne getirildi. Pandemi kurallar çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmenci'nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:22:23. #1.14#
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