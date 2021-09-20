Kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişiden açıklama - Haberler
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Kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişiden açıklama

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişiden açıklama

Şırnak'ta kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişi yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak'ta kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişi yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Hakan Mağrur yaptığı yazılı açıklamada, madencilik firmasının 2017 yılında kurulduğunu, firmanın hem işletme yetkilisi hem de ortağı olduğunu bildirdi.

"15 Ağustos günü madencilik şirketinde firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu şahsıma ait 5 araca zarar verdim." ifadesini kullanan Mağrur, olayın işçi işveren arasında alacak- verecek meselesinden değil, ortakları ile yaşadığı sözlü bir tartışma sonucu meydana geldiğini aktardı.

Mağrur, şunları kaydetti:

"Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını karşıladım. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davalı- davacı yoktur."

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında Hakan Mağrur kepçe ile yan yana park halinde bulunan 5 kamyonun kabin kısmını ezmiş, araçlarda büyük hasar oluşmuştu.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kömür ocağında kepçeyle 5 kamyonun kabin kısmında hasara yol açan kişiden açıklama - Haberler
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