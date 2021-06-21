Kömür Madeniydi Zeytinlik Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletme maden faaliyetleri sona eren alanı tarıma kazandırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletme maden faaliyetleri sona eren alanı tarıma kazandırdı. 895 dekarlık alanda dikilen zeytin ağaçlarından elde edilen ürünler yurt dışına gönderiliyor. Aydın'da kurulu bir işletme, tarım arazisine dönüştürdüğü maden sahasında yetiştirdiği zeytinlerin yağını 6 ülkeye satıyor.

Efeler ilçesinde Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Tepeköy Mahallesi'nde maden faaliyeti sona eren sahayı tarım arazisine dönüştürdü.

Zaman içinde zeytinden istediği ölçüde verim alan firma, 2007'de zeytinyağı fabrikası kurdu. Sahadaki ağaçlardan toplanan zeytinler bu fabrikada işlenerek elde edilen yağ, Japonya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa ve Norveç'e satılmaya başlandı.

Maden sahasında faaliyet tamamen sona erdiğinde buranın tümünü tarım alanı olarak kullanmak için proje yürüteceklerini belirten Holdingin Üst Yöneticisi Sadun Oğan şöyle konuştu: "Sahada 895 dekarlık alana zeytin ağaçları diktik. 400 ton zeytin topluyoruz. Bundan da 80 ton zeytinyağı elde ediyoruz. Bunun yüzde 75'ini ihraç ediyoruz. Yılda 500 bin doların üzerinde ihracat gelirimiz var. Önümüzdeki günlerde bunu daha da artırıp yıllık 400 tonluk bir satışı hedefliyoruz. Kömür üretimi tamamen bittiğinde 800 dekarlık alan daha kazandırılacak ancak hangi ağaçların dikileceğini henüz kararlaştırmadık. " aydın efeler zeytin maden

Kaynak: Habermetre