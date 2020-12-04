Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
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Kömür közü üzerine park edilen araç yandı

04.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:02

Kömür közü üzerine park edilen araç yandı Aksaray'da sürücüsünün yol kenarına atılan yanar vaziyetteki kömür közünün üzerine park ettiği otomobil yandı.

Kömür közü üzerine park edilen araç yandı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün yol kenarına atılan yanar vaziyetteki kömür közünün üzerine park ettiği otomobil yandı.

Yangın, Kılıçarslan Mahallesi 1300 Sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Ş. idaresindeki 06 HD 2225 plakalı BMW marka otomobili, yol kenarında fark etmediği yanar haldeki kömür közü üzerine park etti. Bir süre sonra aracın ön tampon kısmı yanarak erirken, alevler araç kaputuna kadar çıktı. Kaput kısmından da yanmaya başlayan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, aracın kaput kısmı yangının devam etme ihtimaline karşı incelendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
Kömür közü üzerine park edilen araç yandı
Kömür közü üzerine park edilen araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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