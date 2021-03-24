Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı
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Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı

24.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:22
Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı

ÇORUM'da Zeki Biler, sobasına atmak istediği kömürlerin arasında bulduğu cismi 'el bombası' sanıp polisi aradı.

ÇORUM'da Zeki Biler, sobasına atmak istediği kömürlerin arasında bulduğu cismi 'el bombası' sanıp polisi aradı. Adrese gelen bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede, cismin sertleşmiş yuvarlak kömür parçası olduğu tespit edildi.

Buharaevler Tek Ceviz Sokak'ta sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede, kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğunu belirledi.Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler, "Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım" dedi.


Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı
Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı
Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı
Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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