"Kömür kenti"nin madencileri demokrasi nöbetinde
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"Kömür kenti"nin madencileri demokrasi nöbetinde

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında yer alan, "karaelmas" olarak nitelendirilen taş kömürünü yeryüzüne çıkaran maden işçileri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbetine katıldı.

16.07.2020 03:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:03

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında yer alan, "karaelmas" olarak nitelendirilen taş kömürünü yeryüzüne çıkaran maden işçileri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbetine katıldı.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen etkinlikler kapsamında alana gelen madenciler, baretlerinin yanı sıra madenci elbiseleri, çizmeleri ve lambaları ile demokrasi nöbetine destek verdi.

Çalınan marşlara eşlik eden ve "Maden işçisi, demokrasi bekçisi" sloganı atan işçiler, vatandaşların takdiri topladı.

10 yıllık maden işçisi Kenan Tuna, AA muhabirine, yerin 600 metre altında helal lokma için ekmeklerinin peşinde olduklarını ifade etti.

Ülkenin kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Tuna, "Düşmanların ülkemizi bölemeyeceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Maden işçisi demokrasi bekçisidir. Her zaman demokrasiden yana olduk. Türk milleti, Zonguldak ve maden işçisi her zaman demokrasiden yana. Rabbim vatanımızı düşmanlara böldürmeye fırsat vermesin. Her zaman ülkemizin arkasındayız. Maden işçisi olarak gerekirse bize, 'Git o cephede savaş.' deseler bütün madenciler olarak savaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Demokrasimizi beklemek için buraya geldik"

14 yılık madenci Ergin Ak (42) da maden işçileri olarak demokrasi nöbetinde yer aldıklarını belirterek, "Madenciler olarak yer altında dünyanın en zor işini yapıyoruz, üretime katkı sağlıyoruz. Yer üstünde de demokrasimizi beklemek için buraya geldik. Sabaha kadar buradayız, nöbetteyiz. Vatanımız, milletimizin arkasındayız. Bizler vatanımızı seviyoruz, kimse bu vatana göz dikmesin, kimse kötü emellerde bulunmasın. Sabaha kadar bizler de nöbetteyiz." dedi.

'Kömür kenti'nin madencileri demokrasi nöbetinde

Kaynak: AA

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