"Kömür kent"ten 7 ülkeye spor giysisi ihracatı

09.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:31

Taş kömürü üretimi dolayısıyla "kömür kent" olarak bilinen Zonguldak'ta, yerli imkanlarla spor giysileri üretimi yapan bir firma, ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyor.

Kentte 27 yıl önce kurulan, zaman içerisinde makine parkurlarını geliştirerek günden güne üretimini artıran Capeti Tekstil, şimdilerde bin 650 metrekare alanda yerli imkanlarla faaliyet gösteriyor.

Kazakistan, İtalya, İsviçre, Belçika, İsrail, Almanya ve Hollanda'ya ürünlerini satan firma, bünyesinde 110 kişiye istihdam sağlayarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Firmanın genel müdürü Hikmet Kavaz, AA muhabirine, yıllardır spor giysileri ürettiklerini söyledi.

Üretime küçük çapta başladıklarını belirten Kavaz, asla çalışmaktan vazgeçmediklerini ve zamanla makine parkurlarını geliştirip uluslararası fuarlara katılarak işlerini geliştirdiklerini ifade etti.

"Türkiye'nin geleceği üretim"

Kavaz, spor giysilerinde sağlamlığın önemli olduğunu, bu nedenle firmanın isminin sağlamlık, dayanıklılık anlamına gelen "Capeti" koyduklarını belirterek, "Sporu çok seviyorum. Hayatım her zaman sporla geçtiği için spor malzemeleri imalatı yapmaya karar verdim. Bu amaçla küçük bir atölye kurdum. Yıllarca spor kulüplerine, firmalarına imalat yaparak bu seviyeye geldik." dedi.

Yerli mamuller kullandıklarını dikkati çeken Kavaz, şöyle devam etti:

"Kesinlikle yurt dışından ham madde getirerek mamul yapmıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerine ürün veriyoruz, spor malzemesi, sporculara kıyafetler dikiyoruz. Dünyanın en büyük spor fuarına katılıyoruz, stant açıyoruz. Bu sayede şu anda Avrupa'da ve diğer yerlerde 7 ülkeye geçen yıldan beri ihracata başladık. Bunların arasında İtalya, Belçika, Hollanda, İsrail'in yanı sıra Kazakistan gibi ülkeler var. Müşterilerimiz fuarlarda mamullerimizi çok beğeniyorlar, fiyatlarımız da onlara cazip geliyor. İnşallah bu yıl ve gelecek yıl hemen hemen kapasitemizin yarısından fazlasını ihraç etmek istiyoruz. Bu şekilde ülkemize de katkıda bulunacağız."

Kavaz, üretimde bulunmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceği üretim. Üretim ne kadar fazla olursa hem istihdam açısından faydalı olur hem de fazlası yurt dışına satılacak, ülkenin ekonomisi açısından çok büyük katkısı var. Üreterek, kazanarak Türkiye'nin kalkınması şart." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA