Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
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Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

02.02.2021 10:16 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:20
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

MERSİN'depolisin düzenlediği operasyonda bir kamyonun kasasındaki kömür kazanı içerisine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

MERSİN'depolisin düzenlediği operasyonda bir kamyonun kasasındaki kömür kazanı içerisine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Arap ülkelerinden kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu maddelerin kamyona yüklenen kömür kazanı içerisinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine getirildiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Ekipler, kömür kazanı içerisinde yapılan aramada 34 kilo ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 7.65 mm çapında tabanca ile 8 adet 7.65 mm çapında mermi, 9 mm çapında kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ile iki adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 18 fişek, 800 dolar ve 500 lira ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilin şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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