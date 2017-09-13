Kömür İşçilerinin Evi Cephanelik Gibi

Bursa'nın İznik ilçesinde mangal kömürü işçilerinin kaldığı evde ruhsatsız 4 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Jandarma olayla alakalı 6 kişiyi gözaltına aldı.



Mecidiye ve Sülemaniye köylerinde mangal kömürü ürettikleri öğrenilen İ.H.A. (24), A.D (31), S.Ö (37), S.Y (38), R.A (39) ve N.T (23, bir süredir jandarma timlerinin takibindeydi. Jandarma ekipleri, dün, 6 kişinin kaldığı iki ayrı ikametgaha eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu iddia edilen ruhsatsız 4 adet av tüfeği ile bir tabanca ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 6 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA