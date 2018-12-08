Kömür'e Spor Tesisi Yapıldı

Adıyaman'ın Kömür Belde Belediyesinin kayyum Belediye Başkanı Adem Kaya, bir ay gibi kısa sürede spor tesisi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman Merkeze bağlı Kömür Belde Belediye Başkanlığı görevine Kayyum olarak atanan Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, adeta beldenin görünümünü değiştiriyor. Altyapı, üst yapının yanında sosyal donatılara da hizmetlerinde yer veren Belediye Başkanı Adem Kaya, son olarak beldeye spor tesisi yaptı.

Cumhuriyet mahallesinde bir ay gibi kısa sürede tamamlanan spor tesisinde gençler bocce, basketbol ve voleybol oynayabilecekler.

Adem Kaya, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gönül rahatlığıyla spor yapabilecekleri bir tesisi faaliyete geçirmenin mutluluğunu hissettiğini dile getirdi.

Kaya, "Beldemizde hizmetlerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi geleceğimiz olan gençlerin gönül rahatlığıyla oyun oynayabilecekleri spor tesisimizi söz verdiğimiz gibi bitirerek hizmete sunduk. Hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN