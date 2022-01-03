Kömür desteği nedir? Doğal gaz desteği nedir? Doğal gaz desteği, kömür desteği kimlere verilecek? Doğal gaz ve kömür desteğine nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin müjdesini verdi. Kömür desteği nedir? Doğal gaz desteği nedir? Doğal gaz desteği, kömür desteği kimlere verilecek? detaylar haberimizde.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğal gaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğal gaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğal gaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

KÖMÜR DESTEĞİ NEDİR?

Muhtaç ailelere kış aylarında ayni bir yardım olarak dağıtılan 2022 Kömür Yardımı Başvurusu kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına veya valiliklerin ilgili birimlerine yapılır. Kışın gelmesiyle birlikte oluşacak mağduriyetlerin önüne geçebilmek için yapılan yardım başvurularının sonucu e-Devlet Kapısı üzerinden takip edilebilir.

KÖMÜR YARDIM BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle sunulan e-Devlet Kapısı hizmetleri kullanılarak sosyal yardım başvuruları yapılabilir ve sonuçlar sorgulanabilir. Ailelere ulaşacak yardımlar resmi ikamet adreslerinin olduğu il veya ilçelerde hizmetlere devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yerine getirilir.

İlgili vakıflar

E-Devlet Kapısı

Sivil Toplum Kuruluşları

Valilikler

Kaymakamlıklar ve

Belediyelerin ilgili birimlerine kömür yardım başvurusu yapılabilir.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru sahibinin il veya ilçe bazındaki ikamet adresine uygun olarak sorumluluk alanındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacak ihtiyaçlar dijital ortamda toplanır.

Sosyal yardım hizmetinden yararlanabilmek için;

İkamet adresinin yurtiçinde olması

Adres gizliliği kararı bulunmaması

Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması

T.C. vatandaşı olması

Son 15 gün içinde farklı bir yardım başvurusu bulunmaması şartları aranır.

Başvuru değerlendirmesi hane bazlı yapılır ve süreç e-Devlet Kapısı üzerinden takip edilebilir.

2022 KÖMÜR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bağlı bulunulan vakıfta yardım dosyası açtırılır.

Dosya açılamaması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru gerçekleştirilir.

Belediye başkanlıklarına dilekçeyle müracaat edilebilir.

Kömür yardım talep dilekçesi ilgili makama hitapla başlar. Açık adres belirtilir ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle kışlık yakacak yardım talebi açılır. Tarih, kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve imza atılarak dilekçe yetkili birime elden teslim edilir.

Kömür Yardım Başvurusu Şartları Nelerdir?

Kömür yardımı almak için yapılacak başvurulara belli kriterler getirilmiştir. İhtiyaç sahibi aileleri doğru tespit etmek için öne sürülen şartlar yardıma muhtaç aileler arasındaki fırsat eşitliğini de gözetir.

Kömür yardımı başvuruları için aranan şartlar arasında;

Hane içinde SGK'lı birey bulunmaması

Başvuru sahibinin güncel ve geçmiş vergi kaydı bulunmaması

Güncel ikamet adresiyle NVİ bilgilerinin aynı olması

Muhtarlık tarafından onaylı güncel "Yoksulluk Belgesi" bulunması

Başvuru sahibinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında dosyası bulunması sayılabilir.

Bu şartları taşıyan kişi ve aileler kömür yardım başvurusunda bulunabilir. Muhtarlıklar tarafından verilen Yoksulluk Belgesini almak için haneye düşen kişi başı gelirin 852,53 TL'den az olması şartı aranır.

Belediyeler Kömür Yardım Başvurusu Alıyor mu?

Kömür yardımları her yıl sadece başvuru sahipleri arasından seçilerek gerçekleştirilir. Belediyeler de kömür yardım başvurusu alır. Başvuru sahibi hanenin talebi doğrultusunda ekipler ailenin durumuna ve ihtiyaç sahibi olup olmadığına karar verir. Her yıl yapılan kömür yardımı sadece başvurusu kabul edilen adreslere dağıtılır. Kış yakacak yardımı soğuk havalarda artan harcamaların bir nebze azaltılması için önemli bir yardımlaşma aracıdır.

e-Devlet Kapısı Kömür Yardım Başvuru Sorgulaması

Yardım başvuruları yapılan adrese giderek şahsen sorgulama işlemi yapılabileceği gibi e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilir. Sorgulama işlemine kimlik bilgileri doğrulanarak devam edilebilir. Başvuru yapan kişi kömür yardım talebinin kabul edilip edilmediği hakkında en güncel bilgiye dijital ortamda erişim sağlayabilir.

Kömür Yardımı Ne Zaman Dağıtılır?

Kömür yardımı dağıtım planlaması Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır. Başvuruların sonbahar aylarında alındığı destek hizmeti başvuruların kapanmasından yaklaşık 2 ay içinde dağıtıma geçilir.

Dağıtım planı il bazında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılır. Kara kış kapıya dayanmadan yardım gönderilecek ildeki hava durumu göz önünde tutularak hazırlanan sevkiyat önceliği muhtaç ailelerin ısınması için öneme sahiptir. 2022-2022 yılı kış ayları için kömür ve elektrik yardımı olarak ayrılan bütçe 2,5 Milyar TL'dir.

Kömür yardımı her haneye 700 kilo yani ortalama 25 torba olarak yapılır.

Başvuru ve sorgulama işlemleri ALO 144 Sosyal Yardım hattı üzerinden de oluşturulabilir ve takip edilebilir.

ALO 144 Hizmet Kapsamı Nedir?

Vatandaşın sorunlarına hızlı ve kalıcı çözüm üretmek için çalışan ALO 144 yardım hattı, talepleri karşılar ve varsa gerekli birimlere yönlendirme yapar.

Yurt içinden yapılan aramaların ücretsiz olduğu hat üzerinden Türkçe dışında değişik dillerde de hizmet alınabilir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde hizmet vermeyen ALO 144 çalışma saatleri hafta içi günlerde 08.00-21.00 saatleri arasıdır.

ALO 144 hattı üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü hizmetlerle ilgili en doğru bilgiye ulaşılabilir. Şartlı eğitimden sağlığa, kömürden gıda yardımına, engelli aylığından barınma ihtiyacına kadar her türlü destek talebi bu hizmet aracılığıyla ilgili kuruluşa yönlendirilir.

ALO 144 hattı işitme ve konuşma engelli bireylerin taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi için SMS gönderilerine açıktır.

Tüm operatörler üzerinden kimlik detayı, TC numarası ve adres bilgileri girilerek talep, öneri, şikâyet veya bilgi alma hakkı kapsamında ihtiyaçlar SMS yardımıyla karşılanabilir. Yine 0549 441 2 144 hattı üzerinden bakanlık personeli işitme engelli bireylerle işaret dili üzerinden görüntülü konuşma gerçekleştirebilir. ALO 144 dil desteği her geçen gün ihtiyaca uygun olarak artırılmaktadır.

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