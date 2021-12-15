Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı

Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile kömür çuvallarının içerisine zulalanmış 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile kömür çuvallarının içerisine zulalanmış 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze'de bir depoya baskın düzenledi. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kömür dolu çuvallar kesilerek açıldı. Kömürlerin boşalmasıyla birlikte içerisine gizlenen 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı

Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı

Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı

Kömür çuvallarından 21 kilo 150 gram afyon sakızı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title