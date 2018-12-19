Kömür Beldesinin Çehresi Değişiyor
Kömür Belediye Başkanlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya'nın görevlendirilmesiyle birlikte, belde merkezi başta olmak üzere birçok mahalle, yıllar sonra ilk kez altyapı hizmetiyle buluştu.
Kömür Belediye Başkanlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya'nın
görevlendirilmesiyle birlikte, belde merkezi başta olmak üzere birçok mahalle, yıllar
sonra ilk kez altyapı hizmetiyle buluştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yıllardır hizmet görmeyen belde ve mahallelerinde başta kanalizasyon, kilitli
parke taşı ve asfalt olmak üzere vatandaşlara ilk defa kaliteli belediyecilik hizmeti veriliyor.
Kömür Beldesindeki birçok cadde ve sokak asfalt ve kilitli parke taşıyla kaplanırken, Hürriyet
Mahallesi'nde de altyapı çalışmaları sürüyor.
Yapılan yatırımlarla belde halkının uzun
zamandır hasret kaldığı hizmetler tek tek hayata geçiriliyor.
Yıllardır hizmet ve yatırım yüzü görmeyen belde de birçok yatırım tamamlanırken,
başlanılan çalışmalar hızlı bir biçimde tamamlanmak için uğraşılıyor.
Beldede yaşayan vatandaşlar yıllar
sonra kaliteli hizmet anlayışıyla tanışırken, memnuniyetlerini dile getiriyor.
Bütün çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yerine getiren Kömür Belediye
Başkanı Adem Kaya, yaptığı hizmet ve çalışmalarla bir taraftan Kömür halkının takdirini
kazanırken, vatandaşları evlerinde sık sık ziyaret ederek bir yandan da devletin sıcaklığını hissettiriyor.