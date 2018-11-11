Komünist Başkan Tunceli İçin Adaylık Başvurusu Yaptı

Türkiye'nin tek komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez Tunceli merkezden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

2014 Mart yerel seçimlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) belediye başkanı seçilen ve ilçede hayata geçirdiği organik tarım projelerinden elde edilen geliri üniversite öğrencilerine burs olarak vermesi nedeniyle adından söz ettiren Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Tunceli merkezden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Adaylık için başvuruda bulunduğunu doğrulayan Maçoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından kapsamlı bir açıklama yapmayı planladığını söyledi. - TUNCELİ