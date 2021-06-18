Komtaş, iş zekası çözümleri sunan teknoloji şirketini bünyesine kattı
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Komtaş, iş zekası çözümleri sunan teknoloji şirketini bünyesine kattı

Komtaş, iş zekası çözümleri sunan teknoloji şirketini bünyesine kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş zekası çözümleri alanında faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi BI Technology, 8 uzmanlık merkezi bulunan, veri ve analitik ekosistemlerinden Komtaş bünyesine katıldı.

İş zekası çözümleri alanında faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi BI Technology, 8 uzmanlık merkezi bulunan, veri ve analitik ekosistemlerinden Komtaş bünyesine katıldı.

Komtaş'ın veri yönetim ve yönetişimi, veri ambarı, ileri analitik, yapay zeka, güvenlik analitiği, risk analitiği gibi birçok alanda sunduğu uçtan uca teknoloji, çözüm ve hizmetlerin arasına, BI Technology'nin iş zekası çözümlerinin de eklendiği duyuruldu

"BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIMLA HİZMET SUNULMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Komtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yüksel Çomak, "İs¸ du¨nyasının degˆis¸en kos¸ulları ve gu¨nu¨mu¨zün ihtiyac¸ları go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında, dijital dönüşümü veri ve analitik ekseninde yönetmek isteyen şirketlerin artık uc¸tan uca tu¨m hizmetleri tek noktadan temin etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bu noktada iş zekası alanında 20 yılın üzerinde saha deneyimi bulunan BI Technology, Komtaş ekosisteminde yer alan veri, analitik ve yapay zeka çözümlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak, tamamen son kullanıcı ara yu¨zlerine odaklı bir deneyimle pazara c¸ıkıyor. BI Technology'nin Komtas¸ ekosistemine katılması ağırlıklı finans, güvenlik, sigorta, sağlık, perakende, üretim, telekomünikasyon, medya, kamu, ulaşım ve BT sektörlerindeki müşterilerimize daha gu¨c¸lu¨ bir ekiple ve bu¨tu¨nsel bir yaklas¸ımla hizmet sunulmasının önünü açacak" dedi.

BI Technology Yönetim Kurulu Başkanı Ruhver Barengi ise "Kuruluşumuzdan bu yana pazarda oluşturduğumuz iş ortakları ekosistemiyle birlikte hareket ediyoruz. Komtaş'ın DNA'sına çok uygun olan bu çalışma şekli, aynı zamanda operasyonel ve stratejik anlamda da tamamlayıcı olacak.

UÇTAN UCA VERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ

BI Technology'yi bünyelerine katarak dijital dönüşüm yolculuğunda veri ve analitik ekseninde uçtan uca hizmet sağlayan bir yapı haline geldiklerine de değinen Çomak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımla özel sektör ve kamuda operasyonel verimliliği optimize etmeye, maliyetleri azaltmaya, riskleri en aza indirmeye ve rekabet avantajını yükseltmeye yönelik çözümler kurguluyoruz. Her müşterinin ihtiyacı farklı olduğu için çözümlerimizi ihtiyacı en iyi karşılayacak şekilde her şirkete özel olarak tasarlama imkanımız bulunuyor. Bu noktada en doğru teknolojiyi seçip, müşterimizin bugün içinde bulunduğu durumun ötesine geçerek, gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayacak stratejik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu hamleyle 220 çalışan ve yüzlerce müşteriden oluşan bir portföyle daha sağlıklı ve hızlı büyüyeceğimizi görüyoruz. Müşterilerimiz, BI Technology'nin Komtaş ekosistemine dahil olmasıyla iş zekası, veri, analitik ve yapay zeka alanlarında en yetkin kadro, ürün çeşitliliği ve çözüm yelpazesi sunan bir ekiple çalışma olanağına sahip olacak" dedi."


Komtaş, iş zekası çözümleri sunan teknoloji şirketini bünyesine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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