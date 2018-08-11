Komşusuyla Kavga Ettikten Sonra Eyaleti Yaktı, Dumanlar Kanada'ya Ulaştı

Kaliforniya tarihinin en büyük yangınına sebep olan olayın kuraklıklar değil, komşularına sinirlenen bir adamın kundaklaması olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar yangının yayılmaya devam edeceğini söyledi. Kaliforniya'nın 18 farklı noktasına yayılarak 800 binden fazla alanı kül eden orman yangınları 8 sivil ve 5 itfaiye erinin ölmesine sebep oldu. Kaliforniya'nın güneyinde 21 binden fazla kişi hızla yayılan yangından dolayı tahliye edildi. Yerel mahkeme yangını çıkartma şüphesiyle bir kişiyi tutukladı ve soruşturma başlattı.

KEFALETİ ÖDEYEBİLİRİM

Kundaklama yapmakla suçlanan Forrest Clark'ın 2'nci duruşması 17 Ağustos'a ertelendi ve savcılık 1 milyon dolar kefalet isteminde bulundu. Forrest Clark savcılığın istemine, "1 milyon doları şuanda verebilirim" cevabını verdi. Yetkililerin bildirdiğine göre Clark, komşularıyla yıllardır süren anlaşmazlıklarının ardından yangını başlattı. Orange ilçesi yetkilileri, Clark'ın bir itfaiye erine e-posta atarak "burası yanacak" dediğini belirtti. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların ve şiddetli rüzgarların ormanı kurutarak yangının hızlıca yayılmasına sebep olduğunu açıkladı. Ayrıca arazinin dik ve engebeli olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

DUMANLAR KANADA'YA KADAR ULAŞTI

ABD Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, Kaliforniya'daki dumanların ABD'nin orta eyaletlerinin ve Kanada'nın ortalarının hava kalitesini etkileyeceğini açıkladı. Eyalet Afetle Mücadele Müdürlüğü, 600'den fazla itfaiye erinin 18'den fazla yere yayılan yangınlarla mücadele ettiğini açıkladı.

MAHKUMLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

İtfaiye erleri söndürme çalışmalarına yetişemeyince, askerler ve binden fazla hafif suç işlemiş mahkum, günlük 2 dolar ücretle yangın söndürme çalışmalarına yardım etmeye başladı. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekipleri, çalılıkların söndürülmesi için tecrübesiz kalan Amerikan itfaiyecilere yardım için ABD'ye geldi.