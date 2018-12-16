Komşusuyla, Çocuklara Bot ve Mont Alması Karşılığında Uzlaştı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde Durmuş Gönülalan ile tarlasından izinsiz elektrik ve su borusu geçirdiğini iddia edip şikayetçi olduğu komşusu Durmuş Barker, uzlaştırmacının müzakereleri sonucu uzlaştı. Durmuş Barker, uzlaşma kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara 2 bin 500 TL'lik bot ve mont aldı.

Ulukışla'da yaşayan Durmuş Gönülalan, Dikmen mevkiinde bulunan tarlasından izinsiz elektrik ve su borusu geçiren Durmuş Barker'i şikayet etti. Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı'nda dosyayı adliye bünyesinde açılan uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırmacı olarak atanan Seçim Kurulu Müdürü Veli Erdem, yaptığı müzakereler sonunda, Durmuş Barker'i Ulukışla Kemalpaşa İlkokulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 500 TL değerinde kışlık ayakkabı ve mont alımı karşılığında, tarafları uzlaştırdı. Bu kapsamda alınan mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık da dosyayı dava açılmadan kapattı.

?Uzlaştırmacı Veli Erdem, "Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan şikayet üzerine uzlaşmacı olarak her iki taraf ile bir araya geldik. Yapılan görüşmelerde haksız yere işgalin bir uzlaşma ile giderilebileceğine karar verildi. Ulukışla'da ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı almak şartıyla bir edim kararlaştırdık. Bu edim karşılığında da Kemalpaşa İlkokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize bir bağışta bulunuldu" dedi.

Yetkililer, uzlaştırma bürosunun çalışmaları sayesinde, adliyelerdeki dosya yükünün azaldığını ifade etti. - Niğde