Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu
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Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

21.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:46
Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

Tokat'ta emekli bir öğretmen komşusunun dikkati sayesinde 58 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Tokat'ta emekli bir öğretmen komşusunun dikkati sayesinde 58 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Erbaa ilçesinde Y. D., komşusu olan emekli öğretmen S.K'nın (69) dolandırılmak üzere olduğunu polise ihbar etti. Yapılan ihbar sonucu harekete geçen polis ekipleri emekli öğretmenin Erbaa'daki banka hesabına 58 bin lira yatırdığını tespit etti. Polis ekipleri hesaptaki paraya bloke koydururken, yaşlı adam ulaşmaya çalıştı. Dolandırıcıların cep telefonunu açık tutarak meşgul ettiği yaşlı adamın Niksar'da olabileceği değerlendirilen polis çalışma yapıldı. Niksar polisi yaşlı adamı banka hesabındaki blokeyi kaldırmak isterken tespit etti. Dolandırıldığını anlayan emekli öğretmen parasının kurtarıldığına sevindi.

58 bin lirası komşusunun dikkati sayesinde kurtuldu

Emekli öğretmen S.K, markette alışveriş yaparken telefonla arayan kişilerin kendini polis olarak tanıttığını belirterek, "Söylediklerine göre benim kimlik bilgilerimi ele geçirmişler. Hakim ve savcıları tehdit edip benim ismimi veriyorlarmış. Operasyon yapacaklarını söyleyip verdikleri hesap numarasına 58 Bin TL yatırmamı söylediler. Bende bankaya gittim verdikleri hesaba 58 Bin TL yatırdım. Bu arada benim komşum Erbaa'da polis karakoluna giderek telefonla dolandırıldığımı düşünerek durumu anlatmış ve paraya bloke koydurmuşlar. Beni arayan şahıs daha sonra hesaptaki parayı ulaşamadıklarını belirtip Niksar ilçesine gitmemi oradan hesaba para yatırmamı istediler. Bende Erbaa'dan hızlıca aracımla Niksar'a geldim. Bankaya gittim bankada hesabıma bloke konulduğunu öğrendim. O esnada Niksar polisi yanıma geldi ve dolandırıldığımı söylediler. Polisi görünce şaşırdım ve karakola geldik. Daha önce de böyle dolandırıcı haberlerini duyuyordu ama başıma geleceğini tahmin etmiyordum. Sağ olsun polis arkadaşlar kurtardılar beni Allah razı olsun" diye konuştu. - TOKAT

Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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