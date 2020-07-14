Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı

Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu ve onun 2 oğlunun saldırısına uğrayan İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

14.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:33

Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı

İSTANBUL - Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu ve onun 2 oğlunun saldırısına uğrayan İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaduman kendisinin hala taciz edildiğini söyleyerek adalet istediğini belirtti.

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Mağdur İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kapımı kırıp içeri girdiler"

Olay günü komşusu Ali Şenyüzlü'ye mesaj attığını söyleyen Karaduman "Kendilerine sesten dolayı rahatsız olduğumu belirttim. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar mesaj atarak 'Ayıp oluyor yani lütfen biraz daha sessiz olun' dedim. Beni telefonla arayıp bağırıp çağırıp küfür etmeye başladılar. Telefonu kapatır kapatmaz 3 kişi birden baba ve 2 oğlu kapımı tekmelemeye başladılar. Kapımı kırdılar ve içeri girdiler. Eşim ve çocuklarımın önünde salonun ortasına kadar sürüklediler. Babaları salonun ortasında diziyle bastırdı, diğer 2 oğlu da yumruklamaya başladı" dedi.

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Eşinin olaydan etkilendiğini söyleyen İskender Karaduman "Psikolojik tedavi aldı. İlaçlarla ayakta duruyor. 2 tane oğlum var 10 yaşında eve girmek istemiyorlar korkudan. Ailecek bu olaydan ciddi şekilde etkilendik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hala beni taciz ediyorlar"

Sanıkların tutuksuz yargılandığını da dile getiren Karaduman "Hala ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyorlar. Apartmanın içerisine yabancı insanlar gönderip binanın içerisinde cep telefonları ile tespit yapıyorlar. Arabalarını tam evimin karşısına benim göreceğim yere park ediyorlar. Hala beni taciz ediyorlar. Bugün duruşmamız vardı. İşin ilginci karşı tarafın avukatı evime girip beni darp eden kişilerin kendilerini meşru müdafaa ettiklerini söyledi. Hakim Bey bile bu duruma şaşırdı. Ailece çok zor günler geçiriyoruz. Umarım adalet yerini bulur bu insanlar hak ettikleri cezayı alırlar" şeklinde açıklamamalarda bulundu.

Olayın Geçmişi

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım Politika
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla...
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Cansu Tosun Ebru Gündeş
Spor Falcao Okan Buruk Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Komşusunun saldırısına uğrayan adam yaşananları anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:34:24. #1.14#
title