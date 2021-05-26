Komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
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Komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

Komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanık hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet'le cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

Kayseri'de komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanık hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet'le cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.E. katılmazken, sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Z.E.'ye 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanığın duruşmaya katılamaması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ziya H. (33), iddiaya göre eşine sarkıntılık yapan Tamim Mirzai (22) ile karşılaştı. Mirzai'nin kafasına taşla vurarak öldüren şahıs, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağı attı. Mirzai'nin öldüğünü anlayan Ziya H., daha sonra ceset görülmesin üzerini taşla örttükten sonra ağabeyinin evine gitti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mirzai'nin cesedi ile karşılaştı. Çevrede geniş çapta çalışma başlatan ekipler, şüpheli Ziya H.'yi ağabeyinin evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ziya H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu. - KAYSERİ

Komşusunun kafasını taşla ezerek öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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