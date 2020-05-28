Komşusunun göğsünden bıçakladığı Osman, ağır yaralandı İZMİR'in Konak ilçesinde Osman Doğan (19), tartıştığı komşusu E.E.İ. tarafından göğsünden bıçaklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Osman Doğan (19), tartıştığı komşusu E.E.İ. tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğan, hastaneye kaldırılırken, kaçan E.E.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Zafertepe Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. Osman Doğan, iddiaya göre, komşusu E.E.İ. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken E.E.İ., Doğan'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Doğan, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.Öte yandan polis ekipleri, Osman Doğan'ı bıçaklayıp, kaçan E.E.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA