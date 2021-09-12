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Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı Aralarında kira anlaşmazlığından husumet bulunan eski ev sahibinin av tüfeği ile vurulan vatandaş ağır yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeği ile vurulan vatandaş, ağır yaralandı.

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı

Aralarında kira anlaşmazlığından husumet bulunan eski ev sahibinin av tüfeği ile vurulan vatandaş ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeği ile vurulan vatandaş, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı hastaneye kaldırılırken, eli silahlı şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan Salih Ç. (57), evinin bahçesinde ismi öğrenilemeyen bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi Mustafa A. av tüfeği ile yanına geldi. Mustafa A. tüfekle Salih Ç.'ye iki el ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar Salih Ç.'nin sırt ve karnına isabet etti.

Ağır yaralandı

Olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mustafa A. ise olay yerinde tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği bahçede ve Mustafa A.'nın tüfeği getirdiği kutu üzerinde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı sebebi ile aralarında husumet olduğu oraya çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Salih Ç.'nin Mustafa A.'nın evinde 1 yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebi ile husumet olduğu öğrenildi.

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı

Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

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