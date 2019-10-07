Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı tutuklandı

Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

07.10.2019 18:43
Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Celil D. iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve adliyede şoför olarak çalışan Bayram Kır'ı (38) bina önünde oturduğu sırada silahla vurarak öldürdü. 100 metre uzaklıktaki evine giderek saklanan zanlı, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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