Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: "Çok uzun be abi. Anlatırsak...
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Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: "Çok uzun be abi. Anlatırsak...

Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: 'Çok uzun be abi. Anlatırsak...
30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:27

Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: "Çok uzun be abi. Anlatırsak kapıda kalırız" Samsun'da küfürleşme sonrası komşusunu öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'da küfürleşme sonrası komşularına tüfekle ateş açarak 3 çocuk annesi kadını öldürüp, kocasını da...

Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: "Çok uzun be abi. Anlatırsak kapıda kalırız"

Samsun'da küfürleşme sonrası komşusunu öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da küfürleşme sonrası komşularına tüfekle ateş açarak 3 çocuk annesi kadını öldürüp, kocasını da ağır yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Sultan K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Sabri Karadeniz evinin önünde karnından, 3 çocuk annesi karısı Huriye Karadeniz ise evinin koridorunda kafasından vuruldu. Silahlı sesini duyan komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Sabri Karadeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultan K. olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Sultan K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliye önünde basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna Sultan K.'nin "Çok uzun be abi. Anlatırsak kapıda kalırız" demesi dikkat çekti.

Komşusunu öldüren zanlıdan neden yaptığınız sorusuna şaşırtan cevap: 'Çok uzun be abi. Anlatırsak...

Kaynak: İHA

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