Komşusunu öldüren şahıs tutuklandı
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Komşusunu öldüren şahıs tutuklandı

Komşusunu öldüren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kavga ettiği komşusunu bıçakla öldüren şüpheli şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de kavga ettiği komşusunu bıçakla öldüren şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şirintepe Mahallesi Ulusu Sokak'ta yaşayan iki komşu aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan olayda bıçakla yaralanan M.B., isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli H.G., ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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