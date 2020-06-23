Komşusunu öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Komşusunu öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Karaman'da damlama sulama hortumu yüzünden çıkan kavgada 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Komşusunu öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
23.06.2020 21:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:52

Karaman'da damlama sulama hortumu yüzünden çıkan kavgada 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Kızık köyünde yaşandı. İddiaya göre, M.Y. (15) ve kardeşi M.Y. (11), komşuları Halil Çatay (50) ile damlama sulama hortumu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., komşusu Halil Çatay'ı bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye giden sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Çatay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın şüphelisi M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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