Komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava

13.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:10

Kayseri'de banyosundan alt kattaki evine su sızdığı için tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan K, maktul Veysel Kuşoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse dinlenen sanığın soruşturma ve kovuşturma dosyalarının incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Sanık Serkan K'nin avukatı ise olayla ilgili kovuşturma aşamasının uzun süredir devam ettiğini belirterek, duruşmaya gelmeyen tanık beyanlarının önemli olacağını savundu.

Mahkeme heyeti, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık E.Ö. hakkında zorla getirilme kararı çıkararak, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Kaynak: AA