Komşusunu öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı

KARAMAN'da dün, komşusu Halil Şatay'ı (51) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.Y. (14), sevk edildiği adliyede ifadesi ile herkesi şaşırttı. M.Y., komşusunu kardeşi M.Y.'nin (11) bıçakladığını, kardeşini korumak için olayı üstlendiğini öne sürdü. Suçu işlediğine dair kuvvetli delil ve olguların bulunduğunu belirtilen M.Y., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.Y., komşusu Halil Şatay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Şatay'ı karnından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Şatay, kanlar içinde yere yığılırken M.Y. de kardeşi M.Y. ile birlikte motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Şatay, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 ay önce köye taşınan Halil Şatay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

M.Y. yakını aracılığıyla suç aleti bıçakla birlikte jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y., Yeşildere Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'KARDEŞİMİ KORUMAK İÇİN ELİNDEKİ BIÇAĞI ALIP, TESLİM OLDUM'İfadesinde, kardeşi M.Y. ile birlikte evin önündeki damlama su borularının ipini kesip, bahçeye yerleştirecekleri sırada olayın gerçekleştirdiğini belirten M.Y., şunları söyledi: "Biz kardeşim olan M.Y. ile birlikte evimizin bahçesindeki damlama sulama hortumlarını bahçeye sermek üzere çıktık. Damlama hortumlarının iplerini kesmek için ise yanımıza ekmek bıçağı aldık. Evin önüne indik, komşumuz olan Halil Şatay ve eşi Emine Şatay, beyaz renkli bir arabayla geldi. Halil Şatay ve eşi, bize hitaben, bize ait olan ve evlerinin duvarının dibine koymuş olduğumuz rulo boruları çekmemizi istediler. Biz de kendilerine çekeceğimizi söyledik. Halil Şatay, bize küfretti ve kardeşime tokat attı. Ben biraz daha gerideydim. Kardeşim de elindeki bıçağı rastgele Halil Şatay'ın üzerine savurdu. Ben ayırmaya çalıştım. Bende bıçak yoktu. Bendeki bıçağı boruların orada unutmuştum. Kardeşim bıçağı savururken Halil Şatay, yaralandı. Ben de bizi takip etmemesi için Halil Şatay'ın aracının tekerlerini kestim. Biz daha sonra evimizin önündeki motosikletle olay yerinden ayrıldık. Ben kardeşimi korumak için elindeki bıçağı aldım ve jandarmaya teslim oldum. Ambulansı da ben aradım" dedi. SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR KUVVETLİ DELİLLERİN BULUNMASIYLA TUTUKLANDIM.Y., çıkarıldığı mahkemece, suçu işlediğine dair kuvvetli delil ve olguların bulunduğunun belirterek 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan M.Y., Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA