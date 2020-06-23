Komşusunu öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşusunu öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı

KARAMAN'da dün, komşusu Halil Şatay'ı (51) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.Y. (14), sevk edildiği adliyede ifadesi ile herkesi şaşırttı.

Komşusunu öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı
23.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:01

KARAMAN'da dün, komşusu Halil Şatay'ı (51) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.Y. (14), sevk edildiği adliyede ifadesi ile herkesi şaşırttı. M.Y., komşusunu kardeşi M.Y.'nin (11) bıçakladığını, kardeşini korumak için olayı üstlendiğini öne sürdü. Suçu işlediğine dair kuvvetli delil ve olguların bulunduğunu belirtilen M.Y., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.Y., komşusu Halil Şatay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Şatay'ı karnından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Şatay, kanlar içinde yere yığılırken M.Y. de kardeşi M.Y. ile birlikte motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Şatay, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 ay önce köye taşınan Halil Şatay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

M.Y. yakını aracılığıyla suç aleti bıçakla birlikte jandarmaya teslim oldu.  Gözaltına alınan M.Y., Yeşildere Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'KARDEŞİMİ KORUMAK İÇİN ELİNDEKİ BIÇAĞI ALIP, TESLİM OLDUM'İfadesinde, kardeşi M.Y. ile birlikte evin önündeki damlama su borularının ipini kesip, bahçeye yerleştirecekleri sırada olayın gerçekleştirdiğini belirten M.Y., şunları söyledi:  "Biz kardeşim olan M.Y. ile birlikte evimizin bahçesindeki damlama sulama hortumlarını bahçeye sermek üzere çıktık. Damlama hortumlarının iplerini kesmek için ise yanımıza ekmek bıçağı aldık. Evin önüne indik, komşumuz olan Halil Şatay ve eşi Emine Şatay, beyaz renkli bir arabayla geldi. Halil Şatay ve eşi, bize hitaben, bize ait olan ve evlerinin duvarının dibine koymuş olduğumuz rulo boruları çekmemizi istediler. Biz de kendilerine çekeceğimizi söyledik. Halil Şatay, bize küfretti ve kardeşime tokat attı. Ben biraz daha gerideydim. Kardeşim de elindeki bıçağı rastgele Halil Şatay'ın üzerine savurdu. Ben ayırmaya çalıştım. Bende bıçak yoktu. Bendeki bıçağı boruların orada unutmuştum. Kardeşim bıçağı savururken Halil Şatay, yaralandı. Ben de bizi takip etmemesi için Halil Şatay'ın aracının tekerlerini kestim. Biz daha sonra evimizin önündeki motosikletle olay yerinden ayrıldık. Ben kardeşimi korumak için elindeki bıçağı aldım ve jandarmaya teslim oldum. Ambulansı da ben aradım" dedi.  SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR KUVVETLİ DELİLLERİN BULUNMASIYLA TUTUKLANDIM.Y., çıkarıldığı mahkemece, suçu işlediğine dair kuvvetli delil ve olguların bulunduğunun belirterek 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan M.Y., Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak Haber
Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Haber
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi
Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Berat Albayrak Selahattin Demirtaş
Magazin Lara Barış Yöş İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Serdar Aziz Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Komşusunu öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:37:51. #1.14#
title