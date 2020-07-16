KOMŞUSUNU, KARISINI VE KIZINI SİLAHLA KURŞULAYAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
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KOMŞUSUNU, KARISINI VE KIZINI SİLAHLA KURŞULAYAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

KAĞITHANE'de komşusunu, karısını ve kızını tabancayla yaralayıp kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli Şevket Çakas hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

KOMŞUSUNU, KARISINI VE KIZINI SİLAHLA KURŞULAYAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
16.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:34
KAĞITHANE'de komşusunu, karısını ve kızını tabancayla yaralayıp kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli Şevket Çakas hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İddianamede, şüpheli Şevket Çakas'ın komşusu ile 25 yıllık eşi arasında ilişki olduğu inancıyla ikisini vurmaya karar verdiği, kızını ise annesine ateş etmesine engel olmak isterken öne geçtiği sıradaki hareketlilik sırasında kafasından vurduğu belirtildi. Şüphelinin üç kişiye karşı öldürmeye teşebbüs eylemi ve "ruhsatsız silah taşıma" nedeniyle toplam 33 yıldan 58 yıla kadar hapsi talep edildi.  

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şevket Çakas'ın 25 yıldır evli olduğu ve 4 çocuklarının olduğu eşi Yeter Çakas'tan başka bir mahalleye taşınması sonrasında giyim ve davranışlarında farklılık olduğuna inanarak bir kişiyle ilişkisi olduğu kurgusuna kapıldığı belirtildi. Şüpheli Şevket Çakas'ın evinin alt katındaki işyeri olan müşteki Bülent Yarar'ın internet şifresini haricen vermesinden sonra endişesinin arttığı, bu nedenle evine internet aldığı anlatıldı. Mağdur Yeter'in telefonuyla şifreli mesajlaştığını gören şüphelinin telefonu görmek istediği, ancak Yeter'in telefonunu göstermeyip şifresini de vermediği kaydedildi. Olay tarihi olan 6 Mart 2020'de, daha önce tasarlayarak yanına aldığı silahla müşteki Bülent Yarar'ın dükkanına indiği, müştekinin olmadığını görünce para ödemesi olduğu bahanesiyle beklemeye başladığı, burada çalışanların kendisiyle alaycı konuşmaları üzerine Bülent Yarar'ın kendi eşiyle ilgili birşeyler anlatıldığı inancıyla beklemeye devam ettiği anlatıldı. Aracıyla gelen müşteki Bülent'i görünce öldürmek amacıyla 6 el ateş ederek ağır şekilde yaraladığı, Bülent'in öldüğünü düşünerek eşi Yeter'i vurmak üzere evine çıktığı ifade edildi. Balkonda gördüğü eşinin bacağına bir el ateş ettiği, kızı Selin'in annesine ateş etmesini engellemek amacıyla babasının önüne geçtiği, bu sırada şüphelinin eşine ateş etmek isterken kızının kafasından vurduğu belirtildi. Selin'in yere düşmesinden sonra eşi Yeter'e 3 el daha ateş edip yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, müşteki Bülent Yarar ve eşi Yeter Çakas'a karşı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kızı Selin Çakas'a karşı ise "öldürmeye teşebbüs" eyleminin "olası kastla" ve "bilinçli taksirle" gerçekleştiğinin takdirinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği  ifade edilerek 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Şevket Çakas, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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