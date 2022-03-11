Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2) - Haberler

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Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çorum'da, komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., adliyeye sevk edildi.

ÇORUM (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorum'da, komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., adliyeye sevk edildi. Osman G., ifadesinde komşusunun kendisine küfrettiğini öne sürdü.


Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2)

Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Çorum, Güncel, Haberler

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