Komşusunu çakıyla öldüren zanlının davası

Komşusu olan annesinin arkadaşı 54 yaşındaki Tatiana Açan'ı çakıyla öldürerek evindeki değerli eşyaları çaldığı gerekçesiyle Ali Güney'in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Güney, maktul Tatiana Açan'ın eşi Kartal Açan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Güney, poliste ve savcılıkta verdiği ifadeyi reddettiğini söyledi. Olayı yaptığını kabul ettiğini dile getiren Güney, önceki ifadelerinin kurgu olduğunu söyledi.

Sanık Güney, maktulun komşusu ve annesinin arkadaşı olduğunu ifade ederek, maktul ile arkadaş olduklarını, kendisinin de bu arkadaşlığına son vermek istediğini, maktulün de bu durumu kabul etmeyerek kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu savundu.

Maktulün olay günü kendisini eve çağırdığını aktaran sanık Güney, "İtiş kakış yaşandı. Telefonu kafama fırlattı. Yumruk atarken elimdeki çakı onun boynuna saplandı. Önce elim yaralandı sandım. Sonra boynunda kan gördüm. Uzun bir süre oturup ağladım. Elimi ve bıçağımı yıkadım. Midem bulandı. Daha sonra benden hatıra fotoğrafı almıştı, onu aradım. Eve hırsız girmiş görünümü vermek için ilgimi çeken değerli şeyleri aldım. Çakıyı taşıma nedenimse Bağcılar'da yaşamamdan dolayıdır. Ben birinin evini yağmalayacak değilim. Her şey ağır hakaret ve tehditler neticesinde çıkan itiş kakışmada oldu. Tek bıçak darbesi vurdum. Pişmanım." diye konuştu.

Maktul Tatiana Açan'ın eşi müşteki Kartal Açan da sanıkla aynı binada oturduklarını, akşam eve gittiğinde kapıyı açan kimse olmayınca sanığın ailesine gidip eşini sorduğunu, komşuların da eşini görmediğini söylediklerini anlattı.

Müşteki Açan, "Eve girdik, yatak odası dağılmıştı. Hırsız girmiş diye düşündüm. Sonra oturma odasına gittim. Lambayı açtım. Eşim kanepede kanlar içinde oturuyordu. O görüntü gözümün önünden hiç gitmiyor. Evden de bazı şeyler alınmıştı. Marka saatlerim, para ve içki şişeleri alınmıştı. Eşimle 97 yılında tanıştık. Askere giderken 'Beni bekler misin?' dedim. '20 yıl da olsa seni beklerim.' dedi. 1,5 yıl askerlik sonrası evlendik. Çocuğumuz olmadı. Ama birbirimizi çok sevdik. Kimsesi yoktu. Hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla uğraştı. Ben her zaman yanındaydım. Biz çok mutluyduk. Sanık mutlu yuvamı yıktı. En şiddetli şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazarak sanık ile maktulün kullandığı telefon numaraları arasında son 4 ay içerisinde iletişim olup olmadığının sorulmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ali Güney'in, Bağcılar'da komşusu ve annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı Tatiana Açan'dan 21 Şubat 2018'de evine giderek para istediği, maktulün para vermeyince sanık tarafından çakısıyla öldürüldüğü anlatılıyor.

Sanık Güney'in cinayet sonrası elini yıkadıktan sonra eldiven giyerek evden 200 dolar, erkek kol saatleri, puro kutusu, telefon kulaklığı ve içki şişesini gasbettiği belirtilen iddianamede, sanık Güney'in boğuşma esnasında hırkasının kopan bir düğmesinin olay yerinde bulunması, boğuşma esnasında Ali Güney'in DNA örneklerinin de maktul Tatiana Açan'ın tırnak arasında tespit edilmesi sonucunda sanığın yakalandığı kaydediliyor,

İddianamede, sanık Ali Güney hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahla yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA