Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiSİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

10.08.2019 21:25
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
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