Komşusuna ateş açan zanlı tutuklandı
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Komşusuna ateş açan zanlı tutuklandı

Komşusuna ateş açan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de husumetli olduğu komşusuna ateş ederek yaralayan zanlı tutuklandı.

Sarıyer'de husumetli olduğu komşusuna ateş ederek yaralayan zanlı tutuklandı.

Sarıyer Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Sokakta salı günü saat 13.30 sıralarında yıllardır husumetli olan komşular arasında "neden buraya park ettin" kavgası çıkmıştı. Kavga esnasında D.U. isimli erkek yanında taşıdığı silahı çıkartarak komşusu S.İ isimli kadına ateş etmişti. Kadın yaralanırken, D.U ola yerinden kaçmıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan D.U. ve kardeşi E.U., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten kardeşler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.U mahkeme kararı cezaevine gönderilirken diğer kardeş E.U adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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