10.08.2019 03:03

Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta komşusu M.S tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS - Sivas'ta komşusu M.S tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA