Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz

Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz

İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.

Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz

İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.

Johnson'ın komşusu cuma gece yarısı polisi arayarak yüksek sesle tartışmalar duyduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ihbar üzerine başbakan adayının başkent Londra'da hayat arkadaşıyla yaşadığı eve gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et