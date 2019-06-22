Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz
İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.
İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.
Johnson'ın komşusu cuma gece yarısı polisi arayarak yüksek sesle tartışmalar duyduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ihbar üzerine başbakan adayının başkent Londra'da hayat arkadaşıyla yaşadığı eve gitti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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