Komşunun verdiği kazlar sektör değiştirtti
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Komşunun verdiği kazlar sektör değiştirtti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oturan 43 yaşındaki Rıfat Uzun, esnaflık yaparken komşusunun verdiği kazların sayısı zaman içinde artınca sektör değiştirdi.

Komşunun verdiği kazlar sektör değiştirtti
18.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:06

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oturan 43 yaşındaki Rıfat Uzun, esnaflık yaparken komşusunun verdiği kazların sayısı zaman içinde artınca sektör değiştirdi.

İlçede giyim mağazası sahibi olan Uzun, 7 yıl önce komşusunun verdiği 5 kaz yavrusunu hobi olarak yetiştirmeye başladı. Kazların sayısı artınca bu işi ticari olarak yapmayı düşünen Uzun, giyim mağazasını kapatarak kanatlı sektörüne geçiş yaptı.

Kaz çiftliği kuran Uzun, yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Rıfat Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşusunun kendisine 5 kaz yavrusu verdiğini, bir tane de kendisinin aldığını, ilk yıl 6 olan kaz sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.

"Bu işin zor yanı da var kolay yanı da var"

Bir arkadaşının ticari olarak kaz yetiştiriciliği yapmasını tavsiye etmesiyle bu işe yöneldiğini anlatan Uzun, kazlarının sayısının bini geçtiğine işaret etti.

Daha sonra mağaza işletmeciliğini de bırakarak sadece kaz yetiştiriciliğiyle uğraşmaya başladığını dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Bu işin zor yanı da var kolay yanı da. Kolay yanını seçerseniz, yemi parayla alacağınız için maliyetler artar. Zor yanı ise bu hayvanları doğal ortamlarda yaymaktır. Bir zor tarafı da bu hayvanları üretmek. Sabah güneş doğduktan sonra hayvanlarımızı dışarı çıkarıyoruz, tarlalarda doğal ortamda beslenmesini sağlıyoruz. En sağlıklı olan da bu olsa gerek. Hem hayvanlar geziyor hem de istediği besinle besleniyor."

Kaz etinin besleyici ve lezzetli olduğunu bu işe başlayana kadar bilmediğini ifade eden Uzun, Türkiye'de kaz eti tatmayan kimsenin kalmamasını amaçladığını söyledi.

Uzun, kaz yetiştiriciliğinin emek istediğini ancak zevkli olduğunu belirterek, "Kazların sezonluk yumurtlama dönemleri var. Bu hayvanlar ocak sonu, şubat başı gibi yumurtlamaya başlıyor. Mayıs, haziran sonu gibi 4-5 aylık periyotlarla ırklara göre değişerek 30 ile 50 arasında yumurta yapıyorlar. Yine ırkına göre 60-70 günlük bir zaman diliminde kazları 6-7 kilograma çıkarabiliyoruz." dedi.

Kazların canlı olarak fiyatının değiştiğini anlatan Uzun, "Yetişkin bir kaz 50 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. Hobi amaçlı beslenen kazlar ise bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında alıcı bulabiliyor." diye konuştu.

Yeni işinde huzuru buldu

Kaz yetiştirmenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Mağazacılıktan sonra böyle bir şey yapmak benim için çok rahat ve huzur verici oldu çünkü mağazada insanlara hem beğendirmeye uğraşıyoruz hem ticarette pazarlık aşamasında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede müşterilerin birçoğu tanıdık olduğu için sorunlar yaşıyorduk ancak kaz yetiştiriciliğine başladıktan sonra hayatımız değişti, çok daha huzurluyum."

Kaynak: AA

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