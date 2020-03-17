Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, komşusunun keçisine tecavüz ederken yakalandığı öne sürülen M.A. (56) hakkında soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, komşusunun keçisine tecavüz ederken yakalandığı öne sürülen M.A. (56) hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde, Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen sesler üzerine şüphelenen Y.T. ağıla gittiğinde komşusu M.A.'nın iddiaya göre, keçisine tecavüz ettiğini gördü. Şoke olan Y.T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A., cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de keçiden incelemek üzere örnekler aldı. Olayla ilgili 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA