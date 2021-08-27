Komşunun dikkati felaketi önledi
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Komşunun dikkati felaketi önledi

Komşunun dikkati felaketi önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapılırken çıkan yangın, dumanı gören komşunun ihbarı üzerine itfaiye ekipleri söndürdü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapılırken çıkan yangın, dumanı gören komşunun ihbarı üzerine itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Ulusu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatısında tadilat yaptıran Hasan Ali Fidanboy, yalıtım uygulaması yapıldığı esnada çay molası verdiler. Çay içmek için bahçeye inen ustalar ve ev sahibi 10 dakika sonra karşı komşunun uyarması üzerine çatıda yangın çıktığını gördüler. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen iİtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Komşunun dikkati felaketi önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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