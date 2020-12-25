Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu

Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu Hat satın alarak komşusuna tuzak kuran şüpheli ve 3 arkadaşı, JASAT'ın 'Avcı' operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı Denizli'de, yaşlı komşusunun evinde kasa olduğunu öğrenince akıl almaz bir tuzak...

Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu

Hat satın alarak komşusuna tuzak kuran şüpheli ve 3 arkadaşı, JASAT'ın 'Avcı' operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de, yaşlı komşusunun evinde kasa olduğunu öğrenince akıl almaz bir tuzak kuran şüpheli, yeni aldığı hattan kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtarak komşusu ve eşini acil korona testi için hastaneye çağırdı. Boş kalan evden çelik kasa ve 150 bin TL parayı çalan şüpheli ve 3 ortağı, JASAT'ın 'Avcı' operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı.

Olay, 15 Kasım'da Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaşlı komşusu Mustafa N.'nin evinde kasa bulundurduğunu öğrenen Fatih T. (24), kurduğu tuzağı adım adım uygulamaya geçirdi. Yeni bir hat satın alarak Mustafa N.'yi arayan Fatih T., kendisinin Sağlık Bakanlığında yetkili olduğunu ve temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine acil test yaptırmak için eşiyle birlikte hastaneye gelmeleri gerektiğini söyledi. Mustafa N.'nin eşini de yanına alarak endişeyle hastanenin yolunu tutmasıyla harekete geçen Fatih T., bir minibüs kiralayarak 3 suç ortağıyla birlikte eve geldi.

Testinin negatif çıkmasına sevinemedi

Boş eve ellerini kollarını sallayarak giren şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı içerisindeki 150 bin TL ile birlikte alarak kayıplara karıştı. Korona virüs testi negatif çıkınca evine dönen Mustafa N., yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşlı adam hırsızların yakalanması için, jandarmaya ihbarda bulundu.

Cami hoparlöründen yapılan anons hırsızları buldurdu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın meydana geldiği kırsal mahallede hiç güvenlik kamerası olmaması üzerine farklı bir yöntem izleyen JASAT, cami hoparlöründen anons yaptırarak, şüpheli durumlarla karşılaşanlardan destek istedi. Köy meydanında bekleyen JASAT ekibinin yakınına gelen bir kişi, olay günü siyah renkli bir Volkswagen marka minibüs gördüğünü bildirdi.

22 bin araç arasından tespit edildi

Alınan bu bilgi üzerine 40 gün boyunca detaylı incelemelerde yapan JASAT timi, 113 kameraya ait 156 saatlik güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. Olay günü bölgedeki yolları kullanan 22 bin 285 aracı tespit eden JASAT, iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak suçta kullanılan kiralık minibüsü belirledi.

Hırsız komşusu çıktı

Olayın 4 şüpheli tarafından gerçekleştiğini belirleyen JASAT timleri, 'Avcı' kod adı verilen operasyonda şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İlk olarak minibüsü kiralayan komşu Fatih T.'yi gözaltına alan JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve itiraftan yola çıkarak suç ortakları Yücel B. (21), Bayram Ç. ve Burak A.'yı saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheliler, işledikleri suçu itiraf etti. GBT araştırmasında Yücel B.'nin Pamukkale Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu, nakliyecilik yapan komşu Fatih T.'nin 2 ile Bayram Ç.'nin 6, fırıncı olan Burak A.'nın ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tavas Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN