Komşunu Zehirlenmekten Kurtardı

Ankara'da evinden kötü kokular gelen komşusunun hayatından endişe eden bir kişi, dairenin kapısını kırarak yaşlı kadının zehirlenmekten kurtardı.



Olay, Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bükreş Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşayan 90 yaşındaki Lamia A., ocağı açık unutup uyudu. Bir süre sonra daireden yayılan gaz kokusunu alan apartman görevlisi Ali Demir, yaşlı kadının hayatından endişe ederek ilgililere ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin gelmesini bekleyemeyen Demir, dairenin kapısını kırarak gazdan zehirlenmek üzere olan Lamia A.'yı buldu. Kısa süre sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekipleri, yaşlı kadına evinde müdahalede bulundu. Apartman görevlisinin zamanında müdahalesinin yaşlı kadının hayatını kurtardığı belirtildi. - ANKARA