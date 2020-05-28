'Komşunu unutma Ordu' Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Komşunu Unutma Ordu' projesini hayata geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Komşunu Unutma Ordu' projesini hayata geçirdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayır yapmak isteyen vatandaşları buluşturmak adına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje, 10 mahalle marketinde hayat buldu. Uygulama kapsamında marketlere kurulan stantlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hayırseverler tarafından bırakılan ürünlerden alarak istifade edebilecek. Veren el, alan eli bilmeyeceği için ihtiyaç sahibi vatandaşlar, rahatlıkla buradan ihtiyaçlarını karşılamış olacak.

"Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek"

İhtiyaç sahibi vatandaşların bu projeden yararlanabilmesi için tüm yardımsever halkı iyiliğe davet eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir proje başlattık" dedi.

Güler, "Başlattığımız uygulamayla 10 mahalle marketine 10 adet stant kurduk. Bu stantlara hayırsever vatandaşlarımız kendi evlerine aldıkları ürünlerden bir tane daha fazla alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletmek üzere asabilecek. Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımız buradan kolaylıkla yararlanabilecek. Bildiğiniz gibi iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır. Tüm vatandaşlarımızı bu iyiliğe katılmaya davet ediyorum. Yardımın büyüğü, küçüğü olmaz. Herkes kendi bütçesine göre yardımda bulunabilir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA