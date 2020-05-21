Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır anne-babalık yapıyorlar
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Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır anne-babalık yapıyorlar

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 5 çocuk babası Hüsamettin Değer (65) ve eşi Hayri Değer (64), komşularının doğuştan zihinsel engelli kızları Serap Polat'a (49), sahip çıkıp 27 yıldır anne-babalık yapıyor.

Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır anne-babalık yapıyorlar
21.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:41

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 5 çocuk babası Hüsamettin Değer (65) ve eşi Hayri Değer (64), komşularının doğuştan zihinsel engelli kızları Serap Polat'a (49), sahip çıkıp 27 yıldır anne-babalık yapıyor.  

Hüsamettin Değer ve Hayri Değer çiftinin komşusu olan 2 çocuk annesi Adile Polat, 1987 yılında vefat etti. Adile Polat'ın vefatının ardından zihinsel engelli kızı Serap Polat, babası Mustafa Ertan Polat ile yaşamaya başladı.  Baba kızına bakmakta zorlanınca, Değer çifti, devreye girdi. Çift, 1993 yılında Mustafa Ertan Polat'ın rızasıyla Serap Polat'a kendi evlerinde bakmaya başladı. Babası 2009 yılında ölen Serap Polat'ı kendi çocuklarından ayırt etmeyen Hüsamettin Değer, şunları söyledi:

"Serap, ailesinin yanında çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Annesi öldükten sonra yaşamı daha da zorlaşınca eşimle birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Sonra evimize alıp, evladımız gibi büyüttük. Çocuklarım da Serap'ı kardeşleri gibi gördü. Şu an il dışında yaşamalarına rağmen sürekli arayıp, Serap'ın sesini duymak istiyorlar. Serap bizimle, biz de onunla çok mutluyuz. 'Abi, dede, nine' gibi kelimeleri kullanabiliyor. Bana 'dede', eşime ise 'anne' diyor. " Serap'ın artık kendilerinin bir parçası olduğunu söyleyen Hayriye Değer de, "Biz Serap'ı ilk günden bu yana çok seviyoruz. Serap bizim her şeyimiz. Serap'ı yanımdan ayırmam. Misafirliğe bile giderken de yanımda götürürüm. Çocuklarım, gelinlerim de Serap'ı çok seviyor ve biz nasıl ilgileniyorsak onlar da kendi kardeşleri gibi Serap ile ilgileniyor" diye konuştu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da komşularının kızına kendi evlatları gibi sahip çıkan çifti evlerinde ziyaret edip, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.Tutal, "Allah sizden razı olsun. Günümüzde insanlar kendi çocuklarını sahiplenmez sokağa bırakırken, siz kendi kan bağınız olmayan komşunuzun engelli evladına sahip çıkmış annelik, babalık yapıyorsunuz. Bu yaptığınız takdire şayan. Allah sizden razı olsun. Ben inanın duyduğum an çok büyük bir hüzün yaşadım" diye konuştu. 

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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