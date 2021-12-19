Son dakika haber! Mahalleli sokağa döküldü, yangın çıkan evi söndürmek için zamanla yarıştılar

BURDUR (İHA) - Mahalleli sokağa döküldü, yangın çıkan evi söndürmek için zamanla yarıştılar

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde tek katlı evi alevlerin sardığını gören komşular, bahçe hortumları, kovalar ve sulama tankerleri ile yangına müdahale etti. Komşularına ait yanan evi kurtarmak için canlarını yok saydıkları o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, Merkeze bağlı Yarı Köyünde sabah saatlerinde tek katlı bir evde meydana geldi. Evin tamamını saran alevleri fark eden köy halkı adeta seferberlik ilan etti. Hemen hemen tüm köylü ellerine aldıkları kovalar ve ya bahçe sulama hortumlarıyla alevlere müdahale etti. Kimileri ise alevlerin yanına yaklaşarak canını hiçe saydı. Yoğun dumana aldırış etmeden yangını söndürme çabalarını bir vatandaş cep telefonuyla kayıt aldı. Son olarak sulama tankerinin gelmesiyle yükselen alevlere kısmen de olsa söndürüldü. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Ev kimsenin olmaması ise bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.