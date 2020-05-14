Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü (2)- Yeniden
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Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü (2)- Yeniden

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, komşularının traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak, yaşamını yitirdi.

Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü (2)- Yeniden
14.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:43

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, komşularının  traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak, yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzüm bağından dönen Mehmet Kara (40), 45 RL 791 plakalı traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak'tan yardım istedi. Toprak, zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti. Makine çıkarılırken Mehmet Kara'nın traktörle hareket ettiği sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak, traktörün altında kaldı. Baba ve traktör sürücüsü, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen küçük Alime Naz yaşamını yitirdi.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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