Komşularının merak ettiği vatandaş evinde ölü bulundu

Komşularının merak ettiği vatandaş evinde ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

27.08.2019 14:24
Komşularının merak ettiği vatandaş evinde ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı vatandaş evinde ölü olarak bulundu.


Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokağı'nda ikamet eden İsmail Tezgör'den (60) bir süredir haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet yetkilileri evde yaptığı incelemede İsmail Tezgör'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Ölüm sebebi belli olmayan İsmail Tezgör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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