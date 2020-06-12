Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdiler DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 yıldır yatalak olan Musa Erik (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 yıldır yatalak olan Musa Erik (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi. Erik'in öldüğünü duyan komşuları, gönüllü olarak karantinaya girdi.

Kaynartepe Mahallesi 258'inci Sokak'ta oturan N.E. (55) ve yatalak eşi Musa Erik'te, 13 gün önce koronavirüs belirtileri görülünce durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapılan çiftten Musa Erik'te koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Erik, yoğun bakıma alınırken, eşi N.E. ise kızının evinde karantinaya alındı. Musa Erik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Filyasyon ekipleri ise çalışma başlattı. Musa Erik'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrenen komşularının ise gönüllü olarak evlerinde karantinaya girdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA