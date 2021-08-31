KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI
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KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi ardından da kulübesini tekmeleyerek parçaladı.

BOLU'da, bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi ardından da kulübesini tekmeleyerek parçaladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.

Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu. Bu kişi, 'Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradanö diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı, ardından da o kadınlara küfredip kedi kulübesini parçaladı. O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI
KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI
KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI
KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KOMŞULARININ KEDİ BESLEMESİNE SİNİRLENDİ, KEDİ KULÜBESİNİ TEKMELEYEREK PARÇALADI - Haberler
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