Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde yalnız yaşayan ve komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı kadın, ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde yalnız yaşayan ve komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı kadın, ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan D.A.'dan (79) haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yardımı ile eve giren ekipler, D.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede D.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. D.A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı