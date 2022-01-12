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Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da komşularının 15 gündür haber alamadığı şahsın evde cansız bedeni bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Antalya'da komşularının 15 gündür haber alamadığı şahsın evde cansız bedeni bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında yalnız başına yaşayan Halil İbrahim Otçu'dan (53) komşuları 15 gündür haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde 1 çocuk babası adamı hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede şahsın turizm sektöründe şoför olarak çalıştığı ve sık sık alkol kullandığı öğrenildi. Şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

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