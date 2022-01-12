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Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu Antalya'da komşularının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı şoförün yaşadığı evde cansız bedeni bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'da komşularının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı şoförün yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Şahsın sık sık alkol kullandığı öğrenildi.

Olay, Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın giriş katında yalnız başına yaşayan Halil İbrahim Otçu (53)'dan komşuları 15 gündür haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde 1 çocuk babası adamı hareketsiz olarak buldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede şahsın turizm sektöründe şoför olarak çalıştığı ve sık sık alkol kullandığı öğrenildi. Ceset olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu

Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu

Komşularının 15 gündür haber alamadığı adamın cansız bedeni bulundu

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